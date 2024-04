– Jeg mener løsningene vi kom fram til ved skiftet av generalsekretær, ut fra en helhetsvurdering, var til det beste for organisasjonen. Slik situasjonen er, og i og med at jeg allerede har varslet min avgang, virker det ikke lenger særlig hensiktsmessig å sitte ut perioden, skriver Stian Berger Røsland i en SMS til Vårt Land.

Avtalen med tidligere generalsekretær Martha Skretteberg omtales som gunstig. Mange i menneskerettsorganisasjonen har reagert på vederlaget på 2 millioner kroner.

– Etter vår vurdering var dette likevel en langt bedre avtale enn den som var inngått opprinnelig, og dermed til alles fordel. Kompensasjonen tilsvarer drøyt 1,5 årslønn, skriver styret i en redegjørelse.

Redegjørelsen ble onsdag sendt til alle prester i alle katolske menigheter. Det opplyses her at Røsland går av med umiddelbar virkning, og at det øvrige styret stille sine plasser til disposisjon på det kommende rådsmøtet i midten av juni. Styrets nestleder Katarina Pajchel går midlertidig inn i rollen som styreleder.

Styret skriver at de stiller plassene sine til disposisjon på grunn av uttrykt kritikk og mistillit fra flere hold.

Avtalen med Skretteberg ble signert av Caritas' tidligere styreleder Terje Osmundsen i 2017. Avtalen ble først kjent for det nåværende styret på ettersommeren 2023, da Skretteberg varslet at hun ville gå av, ifølge redegjørelsen.