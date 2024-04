IAEA ber samtidig partene om å vise stor grad av selvbeherskelse.

– Vi gjentar at atomanlegg aldri må være mål for angrep i militære konflikter, sier byrået i en uttalelse og legger til at de fortsetter å overvåke situasjonen nøye.

Natt til fredag kom det meldinger om kraftige eksplosjoner i Iran. Amerikanske tjenestepersoner sier til amerikanske medier at israelske raketter hadde truffet mål i Iran.

Iranske myndigheter hevder nattens angrep ikke har forårsaket noen skade, og at eksplosjonene som ble hørt, skyldes iransk luftvern.