Ti av ordførerne tilhører Arbeiderpartiet og Senterpartiet. De protesterer mot et vedtak om at oppdrettsnæringen av miljøhensyn må redusere produksjonen med 6 prosent de neste to årene, skriver TV 2.

Også i forrige toårsperiode måtte oppdrettet i området reduseres. Området går fra Karmøy til Stad.

– Vi har farget Sognefjorden rød politisk, men jeg tenker at fanken heller, det spørs hvor lenge det blir værende sånn om vi ikke snart blir lyttet til, sier ordfører Kjell Eide (Ap) i Hyllestad kommune.

Ordførerne ber om at vedtaket utsettes, men fiskeri- og havbruksminister Cecilie Myrseth (Ap) sier at det ikke er aktuelt. Hun påpeker imidlertid at oppdrettsselskaper kan få unntak på visse vilkår.