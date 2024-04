Klageren mener at det aktuelle Nav-kontoret brøt taushetsplikten i oktober 2023 ved å sende et brev til personens nye fastlege før personen selv hadde møtt vedkommende.

Brevet inneholdt sensitive opplysninger om klagerens helse.

Sivilombudet konkluderer med at Nav-kontoret ikke hadde rettslig grunnlag for å dele de aktuelle helseopplysningene og har derfor rettet kritikk mot Nav for brudd på taushetsplikten og personvernlovgivningen.

Ombudet har også bedt Nav om å vurdere om de kunne håndtert situasjonen annerledes, og om det er behov for å klargjøre hvordan slike saker håndteres fremover.