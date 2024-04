Enighet i meklingen for byggeindustrien

Klokken 2.40 kom NHO Byggenæringen og Fellesforbundet til enighet, nær tre timer på overtid. Resultatet av meklingen er et generelt tillegg på 7 kroner timen, mens satsen for minstelønn økes med 9 kroner. Fellesforbundet er strålende fornøyd, men NHO sier oppgjøret blir dyrt for mange bedrifter.

– Det eneste positive er at vi unngikk konflikt, men jeg er svært bekymret for hvordan bedriftene der ute skal kunne håndtere dette, sier NHO Byggenæringens forhandlingsleder Siri Bergh i en pressemelding.

Én person ikke gjort rede for etter brann på Lillehammer

Én person er ikke gjort rede for etter en brann i en enebolig på Lillehammer. Fire andre er sendt til legevakten og blir ivaretatt av helsepersonell. Nødetatene ble varslet 2.30, og i 5-tiden jobber brannmannskapene fortsatt med slukking. Kommunalt kriseteam er varslet for å ivareta de involverte.

USA hevder Kina hjelper Russland med militær opprustning

Kina hjelper Russland med den største militære opprustningen siden Sovjet-tiden, hevder USA. Kina avviser påstandene.

Ifølge amerikanske tjenestepersoner bistår kineserne russerne på flere områder, blant dem felles produksjon av droner, militær romfart og maskinverktøy som brukes i produksjon av ballistiske raketter.

Kina har vært utslagsgivende i å puste nytt liv i grunnlaget for Russlands forsvarsindustri, «som ellers har hatt betydelige tilbakeslag» siden invasjonen av Ukraina, sa en anonym, høytstående amerikansk tjenesteperson under et lukket pressemøte.

Trump sier han vil vitne i hysjpenge-saken

USAs ekspresident Donald Trump sier han vil vitne i den såkalte hysjpenge-saken som starter mandag. Trump sa fredag at han vil vitne, et uvanlig og ofte risikabelt trekk for tiltalte.

– Jeg skal vitne. Jeg forteller sannheten. Jeg mener, alt jeg kan gjøre er å fortelle sannheten, og sannheten er at det ikke er noen sak, sa han til journalister.

Rettssaken starter som planlagt på mandag med en trolig langvarig og betent prosess med å velge de tolv jurymedlemmene og deres stedfortredere.

Hunter Biden tapte forsøk på å få våpensaken mot ham skrotet

En føderal dommer i Delaware avviser å skrote våpentiltalen mot Hunter Biden i en av de to straffesakene mot USAs president Joe Bidens sønn. Dommeren slo ned Bidens forespørsel om å skrote to tiltalepunkter om å lyve om narkotikabruk i forbindelse med kjøp av en pistol i 2018 og et tredje tiltalepunkt for ulovlig besittelse av det samme våpenet.

Kjennelsen legger til rette for oppstart i saken. Den er tentativt satt til 3. juni i Wilmington. Hunter Biden har nektet straffskyld. Tiltalen mot ham ble tatt ut av spesialetterforsker David Weiss i september. Biden ble da det første barnet av en sittende amerikansk president til å bli tiltalt. Han kan få mer enn 20 år i fengsel om han blir dømt.

113.000 i bot til reisefølge med for mye fisk i lasten

Et utenlandsk reisefølge fikk 112.900 kroner i bot da de ble stanset på grensen i Kautokeino med altfor mye fisk i lasten. Totalt hadde fisketuristene 550 kilo for mye fisk da de var på vei ut av landet klokken 1. De vedtok den sekssifrede boten og fikk kjøre videre – uten fisken