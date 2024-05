– Det beste er om Israel åpner grensene, så nødhjelp kommer inn, men all den tid Israel nekter å gjøre det, mener jeg at Norge bør sende skip med nødhjelp til Gaza via sjøveien, sier Lan Marie Nguyen Berg, stortingsrepresentant for MDG, til Klassekampen.

Hun viser til at Storbritannia har gjort dette den siste tiden.

Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, opplyser til avisen at en sjørute kan «bidra noe», men ikke vil være tilstrekkelig.

– Situasjonen er desperat, og en sjørute kan bidra noe, men kan ikke erstatte levering med lastebiler over land, skriver han i en melding.

Også Johansen påpeker at det viktigste er at grenseovergangene åpnes, og at det blir våpenhvile.

Ifølge Gazas helsemyndigheter er minst 81.000 mennesker såret i israelske angrep siden 7. oktober. Antallet drepte er oversteget 36.000, ifølge myndighetene.