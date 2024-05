Hovedorganisasjonen Unio varsler at flere passkontor kan bli rammet av streik fra mandag av, og at det dermed kan bli vanskelig å få nytt pass, melder Aftenposten.

Det skjer i forbindelse med en opptrapping av en eventuell strek. Unio vil ikke si overfor avisen hvilke passkontor det er snakk om.

Meglingen i lønnsoppgjøret i staten har frist ved midnatt natt til fredag. Hvis partene ikke blir enige, blir det streik fra fredag. Det er varslet at politidistrikt over hele landet er omfattet i et streikeuttak for mandag.