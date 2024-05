Mannen, som ble dømt i Møre og Romsdal tingrett torsdag, er også dømt til å betale hver av stedøtrene 400.000 kroner i oppreisningserstatning, melder Sunnmørsposten.

Stefaren er funnet skyldig i to tilfeller av grov voldtekt av barn under 14 år, grov seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, to tilfeller av seksuell omgang med nærstående og oppbevaring av overgrepsmateriale, ifølge avisen.

– Han har utnyttet sin omsorgsposisjon på det groveste, skriver retten, som også viser til at mannen har utnyttet lojaliteten og tilliten jentene hadde til ham.

Stefaren og stedøtrene har hatt motstridende forklaringer på hva som skjedde, men retten mener søstrenes forklaring er troverdig. Deres forklaring ble også styrket av andre bevis i saken.

I skjerpende retning har retten lagt vekt på at overgrepene bærer preg av planlegging.

Dommen er enstemmig og er i tråd med aktors påstand om elleve års fengsel.