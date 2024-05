– Overgrep mot dyr er uakseptabelt og det å ha eller dele slike bilder vil nå forbys. Samtidig vil dette forslaget få en egen omtale i dyrevelferdsmeldingen, slik at vi kan se denne type overgrep mot dyr i en større sammenheng. Her er det behov for en grundig prosess, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) i en pressemelding fredag.

Nidaros omtalte lovarbeidet torsdag, og det var denne avisen som avslørte tidligere i år at over 200 nordmenn er medlemmer av en norsk gruppe på Zooville – verdens største nettforum for mennesker med seksuell interesse for dyr.

Stortinget avviste i forrige uke et lignende forslag om å forby slikt overgrepsmateriale. I den forbindelse sa Pollestad at til NTB at regjeringen planlegger å legge fram forslag som gjør det straffbart å være i besittelse av eller dele materiale som handler om overgrep mot dyr, i dyrevelferdsmeldingen som legges fram i år.

Nå skriver regjeringen at lovarbeidet vil starte opp uavhengig av stortingsmeldingen om dyrevelferd. Det kommer etter at Stortinget torsdag stemte for et representantforslag fra SV om «å fremme forslag om lovendringer som gjør det straffbart med besittelse av og straffbart med deling av overgrepsmateriale mot dyr.».

Dyrevernalliansen har samlet inn over 30.000 underskrifter for å endre loven slik at den harmonerer med straffelovens bestemmelser om overgrepsmateriale med barn.

– Vi skal forfølge denne saken videre, og målet er å gjøre det så vanskelig som mulig å begå seksuelle overgrep mot dyr, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen.