– Vi er gjennom hele vinteren bekymret for folks liv og helse. Vi er redd for at folk ikke skal overleve kulden, sier Marit Nybø i Kirkens Bymisjon til NTB.

– Oslo kommune bryter menneskerettighetene når de ikke sikrer alle tak over hodet, sier hun.

Oslo byråd sa onsdag til NTB at de utvider tiltakene i sprengkulden for folk som sover ute. Blant annet styrker kommunen det oppsøkende arbeidet, og det blir satt opp ekstra feltsenger innendørs.

I tillegg åpner Bane Nor Oslo S for overnatting for dem som trenger et sted å være i kulden gjennom helgen.

Nybø sier det ikke er bra nok og kritiserer byrådet for å ikke ha tilbud med mindre det er kaldere enn ti minusgrader.

– Hjerterått

– Selv det å være ute på dagtid er en ekstrem situasjon, og tilbudene åpner ikke før på kvelden. Det er helsefarlig, sier hun og fortsetter:

– Kommunen må ta på alvor de forpliktelsene de har og komme med nødvendige tilbud sånn at alle er sikret tak over hodet, om det er null grader, fem minusgrader eller 25 minusgrader.

Nybø sier minimumskravet bør være å sikre akuttovernatting for alle året rundt.

– I Norges hovedstad må folk sove ute på iskalde fortau. Ikke bare er det hjerterått, det er brudd på menneskerettighetene. Dette har vi vært tydelige på i årevis, men lite har skjedd i rådhuset, understreker hun.

Viser til staten

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) sier at ingen skal måtte sove ute i Oslo når det medfarer helsefare, og han understreker at Oslo kommune følger dagens nasjonale lovverk.

– Kirkens Bymisjon og andre har reist spørsmål rundt hvordan lovverket er utformet nasjonalt sett opp mot menneskerettighetene. Dette er viktige spørsmål, men må rettes mot nasjonale myndigheter som har ansvaret for lovverket, sier Solberg i en epost til NTB.

Nybø avviser dette. Hun mener kommunen har et selvstendig ansvar til å følge opp menneskerettighetene, men sier at beskjeden fra byrådet hele tiden har vært å henvende seg til staten.

– Oslo kommune overlater veldig mye av dette arbeidet til ideell sektor, og vi må ta over deres ansvar. Men de kan ikke fullt og helt overlate dette til oss, sier hun.

– Har tilbud

Byrådslederen sier kommunen har et godt samarbeid med Kirkens Bymisjon og andre ideelle organisasjoner, og han roser dem for deres «uvurderlige innsats for Oslo».

Han sier kommunen ga nesten 7 millioner kroner i tilskudd til akuttovernatting og sanitærtilbud i fjor, inkludert til drift av overnattingstilbud fra Røde Kors og Kirkens Bymisjon.

Videre sier han at regelen om ti minusgrader kun er en retningslinje, og at kommunen også åpner tilbud når gradestokken ikke viser så fullt så mange kuldegrader.

– Hvis helseetaten vurderer at det medfører fare for liv og helse å overnatte ute, da sørger kommunen for at alle får overnatte innendørs, forsikrer Solberg.

– Vi har ekstra tilbud som åpner når det er helsefarlig å sove ute, og dette tilbudet er åpent nå, understreker han.

– Prøver å gjøre minst mulig

Kommunen sier de er forberedt på kulden, og at kapasiteten er god til å ta imot folk som trenger husly. De sier flere organisasjoner også har tilbud til folk innendørs på dagtid.

– Alle kan være ekstra rause i kulde som nå er spådd. Jeg vet at Oslofolk er omsorgsfulle, også i kulda. Jeg har tillit til at folk tar ekstra godt vare på hverandre i slike situasjoner, sier byrådslederen.

Kirkens Bymisjon sier det er kapasitet på akuttovernatting nå fordi det er mindre folk i byen, men at kapasiteten resten av året ofte er sprengt.

– Vi har akuttovernatting til 135 mennesker, men på det meste kan det være 250–300 mennesker som trenger plass, sier Nybø.

Hun sier hjelpeorganisasjonen noen ganger må ha loddtrekning for å bestemme hvem som får en varm seng gjennom vinternatten.