– Det er forsinkelser og innstillinger på grunn av værforholdene på Østlandet, konstaterer Bane Nor på sine nettsider.

De ber reisende sjekke hos togselskapene og oppgir at det berører alle passasjertoglinjer på Østlandet.

Temperaturene på Østlandet ligger stort sett under 15 minusgrader lørdag morgen, noen steder omkring 30 minus.

– Det er særlig gamle tog som sliter med kulde og at det har samlet seg snø og is på dem, sier pressekontakt Gunnar Børseth i Bane Nor.

Også en god del teknisk utstyr sliter med kulda. Særlig bomanlegg, sporveksler og andre ting som drives av elektriske motorer har problemer.

– Det kan oppstå en del feil, og det vil føre til forsinkelser utover dagen, sier han.

I 8.30-tiden lørdag er det et lokaltog som må ha berging mellom Spikkestad og Heggedal i Asker kommune. Børseth kjenner ikke årsaken til dette.

Det meldes også at trikken i Oslo ikke kjører mellom Øraker og Bekkestua på grunn av kulda, skriver Sporveien.