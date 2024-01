Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) foreslår å stoppe alle adopsjoner i to år fram til adopsjonspraksisen er blitt gransket.

Barne- og familiedepartementet opplyser at de har fått tilrådningen, men at de mener det er behov for ytterligere utredning av fakta og de rettslige spørsmålene.

– Departementet har bedt Bufdir komme tilbake med en ytterligere utredning så snart som mulig, sier Toppe.