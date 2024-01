Fra tirsdag og innover helgen er det meldt ned mot 20 kuldegrader i hovedstaden.

– Vi har hatt et godt samarbeid med operatørene våre de siste dagene og sammen utarbeidet en plan for å gi et forutsigbart tilbud til befolkningen i Oslo og Akershus, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter i en pressemelding mandag.

Ved forrige kuldebølge fikk Ruters nye elbusser store utfordringer, blant annet som følge av ladeproblemer og redusert rekkevidde. Ifølge Aftenposten har 4 prosent av alle Ruters bussavganger blitt innstilt i løpet av årets første 15 dager.

Både Ruter og operatørene bemanner opp de neste dagene i møte med kulden. Likevel vil det innebære færre avganger på en rekke busslinjer.

Busslinjene som rammes er: 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 31E, 34, 37, 54, 58, 60, 66, 67, 69, 71, 76, 79, 80E, 81, 81E, 83, 84E og 580.

Ruter lover fortsatt et godt busstilbud i morgen- og ettermiddagsrushet. Formålet er at bussene får tid til å lade opp batteriene oftere når det er lenger tid mellom hver avgang.