Under et allmøte fredag fikk de ansatte i VG beskjed om at det nå tilbys sluttpakker, skriver Medier24.

Også Journalisten skriver om nyheten.

Overfor Kampanje bekrefter sjefredaktøren at det dreier seg om et kutt på 18 årsverk.

– Det er selvfølgelig ikke en hyggelig beskjed å gi. Det er noe vi forsøker å unngå. Det viktigste for oss er å løse dette med frivillighet, sier Steiro.

Han tror ikke dette kommer som en overraskelse på de ansatte i VG.

– Det er strukturelle endringer som fører til dette, og det er flere medier rundt oss som må stramme inn, sier Steiro til Kampanje.

Ifølge Medier24s kilder vil sluttpakker følge ansiennitet og bestå av tre forskjellige trinn: 0–5 år, 5-15, 15-25+ år. I november bekreftet Steiro at avisen skal kutte 40 millioner kroner i løpet av neste år.