– Vi har økt beredskap i Agder. Hjelpekorpset er klare for at det kan bli behov for dem, sier kommunikasjonssjef Geir Arne Bore i Røde Kors til Dagbladet.

Statens vegvesen ba tidligere lørdag bilistene om å begrense kjøringen under det voldsomme snøværet som er ventet på Sør- og Østlandet de neste dagene.

Meteorologisk institutt har advart om store snømengder fra nyttårsaften og fram mot tirsdag.

– Det kommer mest i kystnære strøk. I noen mindre områder kan det komme 50–100 centimeter snø, noe som er ekstremt mye, skriver instituttet i et oransje farevarsel.