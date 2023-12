– Denne dronningen har jeg fulgt i så mange år. Dette var rart. Men jeg er glad hun ikke er død, sier Lie til NTB.

Hun var i en årrekke kongehusreporter for NTB og fulgte den danske dronningen tett. Lie sier hun er sjokkert over nyheten den danske dronningen slapp i nyttårstalen.

– Dette var helt uventet. Den danske dronningen har alltid sagt «Jeg sitter til jeg faller av pinnen». Jeg har hørt henne si det selv. For meg var dette rett og slett en veldig overraskelse, sier Lie.

– Dette er overraskende og har aldri skjedd i moderne dansk historie. Hun går av på dagen 52 år etter at faren døde, sier TV 2s kongehuskommentator Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen til NTB.

Han tror ikke Norges kong Harald vil gjøre det samme.

– Det vil jeg ikke tro. Men nå kan jo alt skje. Kong Harald har sagt at en konge enten er frisk eller død. Han har jo også sagt at hvis barna synes han begynner å bli surrete, så må de si fra, men ut fra intervjuene nå i jula er det helt klart at kongen har topplokket på plass, sier Schulsrud-Hansen.

Tett forhold til Norge

Lie påpeker at dronning Margrethe har tilbrakt mang en vinterferie i Norge, men ikke i de seneste år da helseplager har gjort det vanskelig. Hun har hatt et tett forhold til det norske kongeparet.

– Hun kaller Harald for sin store fetter, men de er tremenninger. Hun og Sonja har hatt kunsten felles. Dronning Sonja er veldig inspirert av dronning Margrethe, sier Lie.

Den tidligere kongehusreporteren sier hun er spent på hvordan den norske kongefamilien reagerer.

– Det kommer nok en kommentar, men jeg tror de også må fordøye det. Kong Harald er jo litt i samme situasjon, men har også sagt at han blir i embetet til han dør, fordi det er tradisjon, sier Lie.

Hun tror det danske folket er svært overrasket.

– Men hun står så høyt i folkets aktelse i Danmark. De har en nesten nesegrus beundring for sin dronning, så det kan hende de sier hun fortjener å gå av, og at hun er sliten. Hun har vondt i ryggen og er 83 år, sier Lie.

Schulsrud-Hansen tror også danskene er i sjokk.

– Jeg er veldig overrasket. Dette har aldri skjedd i moderne tid. Dronning Margrethe snakker om helsen sin som grunn. Det er en god grunn det når du er 83 år, men hvis du sammenligner med monarker som har vært gjennom noe lignende, så har de ikke valgt å abdisere, sier han.

– I dansk historie er dette noe helt nytt. I farta kommer jeg ikke på noen andre som har gjort dette.

Ryggoperasjon

Dronningen viser selv til ryggoperasjonen hun nylig har gått gjennom. Hun overlater kongehuset til sin sønn, kronprins Frederik, 14. januar.

– Hun gjør ikke dette med lett hjerte. Men hun har vært operert flere ganger for andre ting, så de siste 10–15 årene har hun hatt mange plager, sier Lie.

Nå får danskene en ny konge – og en ny kronprins, prins Christian (18).

– Dette blir veldig, veldig rart. På samme dato som hun selv ble dronning da faren hennes døde, sier Wibecke Lie.

Schulsrud-Hansen sier det blir mange spørsmål framover. Han sier det er spesielt at hun abdiserer etter et halvår med enkelte skandaleoverskrifter om kronprins Frederik.

– Nå kommer nok alle historier og kontroverser rundt kronprinsen opp igjen. Hun kan ha ventet til prins Christian ble 18, så han kan fylle en rolle som regent, sier TV 2-kommentatoren.

– Hva blir rollen hennes som dronningmor? Det er mange ubesvarte spørsmål som vi må få svar på, legger han til.