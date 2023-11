Den 28. september 2018 ble politiet varslet etter at tilfeldig forbipasserende kom over en medtatt og hardt skadd mann på Ullern i Oslo.

– Han forklarte til politiet at han var blitt bortført, sier statsadvokat Johan Strand Moldestad til NTB.

I oktober tok han ut tiltale mot fem menn i 30-årene i saken. Ifølge tiltalen skal de fem, sammen med flere andre, i 20.30-tiden dagen før ha overfalt og slått mannen på Borgen T-banestasjon like ved Vestre gravlund i Oslo. Der skal han ha blitt ført inn i en varebil hvor han fikk hendene stripset og ansiktet tildekket.

– Slått med pistolskjefte

Påtalemyndigheten mener at mannen deretter ble fraktet til et bilverksted i Groruddalen. Der skal han ha blitt bundet fast til en stol og slått gjentatte ganger i ansiktet og i tinningen med et pistolskjefte, står det i tiltalen.

Volden påførte ham blant annet kraniebrudd, hjernerystelse, hevelser og sår i ansiktet, hodet og på andre deler av kroppen.

Bortføringen varte til 28. september rundt klokken 0.45, da han ble fraktet i bil til et sted på Ullern og ble sluppet fri.

Den fornærmede har vært i avhør hos politiet om saken.

– Han mener seg vel lurt opp i situasjonen der han ble bortført, sier Moldestad.

Dømt for mye omtalt drap

I alt har ti personer vært siktet i saken. Av de fem mennene i 30-årene som nå er tiltalt, er fire dømt tidligere for narkotika- og voldslovbrudd, viser dommer NTB har lest.

Den ene av de fem ble på 2000-tallet dømt for et mye omtalt drap i Oslo, mens en annen rundt samme tid ble dømt for drapsforsøk i forbindelse med en skuddveksling på åpen gate på Ila i Oslo.

– Fire av de tiltalte har ikke villet forklare seg, mens en femte tiltalt kun har forklart seg litt. Hvorfor dette skjedde, får vi se om vi får klarhet i når saken kommer opp for retten, sier Moldstad.

NTB har vært i kontakt med forsvarerne til tre av de tiltalte. To av dem sier at deres klienter nekter straffskyld, mens en tredje ikke vil kommentere saken. De to siste forsvarerne har ikke besvart NTBs henvendelser.

Skal ha blitt voldtatt med skrujern

I april i år ble den fornærmede intervjuet av Dagbladet. I saken står det at mannen nå soner en dom på over ti års fengsel for grov, organisert narkotikakriminalitet.

I intervjuet sier mannen at han på verkstedet fikk rettet en pistol mot hodet og ble spurt «hvor pengene er».

– De mente at jeg hadde stjålet narkotika fra dem, men det hadde jeg ikke, sa mannen.

I et notat fra mannens psykolog som Dagbladet har lest, står det at mannen også skal ha blitt lagt på en benk og voldtatt gjentatte ganger med et skrujern. Dette er det ikke tatt ut tiltale for.

Fornærmedes bistandsadvokat, Torgeir Falkum, sier til NTB at forholdet om voldtekt er henlagt.

– Vi vil klage på henleggelsen, sier han.

Én av dem som holdt mannen fanget, skal også ifølge Dagbladet ha satt en pistol mot tinningen hans og trukket av, men våpenet var ikke skarpladd.

Bistandsadvokat: – Helt katastrofe

Det er satt av ni dager til rettssaken fra 11. juni neste år. Da har det gått nesten seks år siden hendelsen skjedde. Det til tross for at politiet ble varslet om saken rett etter at fornærmede ble funnet.

Bistandsadvokaten er svært kritisk til at det har tatt så lang tid å få saken opp for retten.

– Det er helt katastrofe. Jeg har aldri sett i nærheten av så lang saksbehandlingstid i en sak hvor man har en fornærmet, og det er selvsagt veldig belastende for ham å aldri bli ferdig med dette, sier Falkum.

Enig i at etterforskningen har tatt for lang tid

Statsadvokat Johan Strand Moldestad er enig i at det har tatt lang tid å få saken opp for retten.

– Én av årsakene til at det har gått lang tid, er at det tok tid å identifisere hvem fornærmede var, sier Moldestad, før han fortsetter:

– Samtidig er det vanskelig å si at fremdriften i etterforskningen har vært god. Jeg vil anta at både fornærmede og tiltalte mener at det har tatt for lang tid å etterforske saken ferdig, og det kan jeg til dels si meg enig i, sier statsadvokaten.