Natt til 20. mars skjøt politiet i Vardø en mann i beinet etter at han tente på en bil ved politihuset og kom mot politiet med kniv. Det skjedde i forbindelse med at mannen skulle pågripes.

Tidligere den natten fikk politiet melding om en ildspåsettelse i et hus der det befant seg flere personer. Idet politiet ankom adressen, stakk mannen i 50-årene av i en bil.

Etter en kort politijakt kjørte mannen inn i garasjeporten på politihuset før han satte fyr på bilen han hadde brukt til å stikke av. Med seg hadde han to kniver som han forsøkte å angripe politipatruljen med. Situasjonen eskalerte, og en av politibetjentene avfyrte et varselskudd uten at det førte til at mannen la fra seg knivene.

Det endte med at betjenten skjøt ham to ganger i låret før han ble pågrepet og fraktet til sykehus.

Spesialenheten for politisaker, som etterforsker alle saker der noen blir alvorlig skadd mens de blir håndtert av politiet, har nå konkludert med at skuddene ble løsnet i en nødvergesituasjon.

Dermed henlegges saken.

I påtalevedtaket legger Spesialenheten vekt på at flere omstendigheter var med på å begrense handlingsrommet til politipatruljen. Både brannen i garasjen og det faktum at mannen var bevæpnet med kniv var med på å innskrenke mulighetene politiet hadde for å få kontroll over situasjonen.

Spesialenheten konkluderer med at bruken av skytevåpen var absolutt nødvendig og i tråd med vilkårene i denne situasjonen.