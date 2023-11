Kampen i den finske vintersportsmetropolen ble satt i gang som planlagt, men etter ti minutter ble den avbrutt. Ifølge avisen Iltalehti hadde ikke isen frosset ordentlig til igjen etter at CHL-reklamen var lagt på plass.

Det ble gjort desperate forsøk på å preparere isen. Man fjernet også reklamen i håp om å få hard is til å legge seg, men det nyttet ikke. Etter en lang pause kom beskjeden om at kampen ikke ville bli spilt ferdig, og at gjestene fra Tsjekkia tilkjennes 3-0-seier.

Reglene for turneringen sier at en kamp kan avbrytes maksimalt 120 minutter, og det ble klart at man ikke ville få brukbar is innen den tid.

Returkampen spilles i Tsjekkia neste uke, da med et klart forsprang til hjemmelaget.