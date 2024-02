11. mai 2021 havarerte småflyet på Voss flyplass, Bømoen, under det tredje landingsforsøket med flyger og tre passasjerer om bord. Flygeren greide ikke å stoppe på rullebanen og fortsatte gjennom et gjerde og bråstanset på kanten av en vei. Området rundt flyplassen har en utfordrende topografi som var relativt ukjent for flygeren.

– Havarikommisjonen mener dokumentasjonen i driftshåndboka for Bømoen var mangelfull, heter det i rapporten om ulykken. Flygeren og en av passasjerene om bord ble lettere skadd.

Kommisjonen registrerer at det er varierende innhold, kvalitet og tilgang på viktig informasjon for ulike flyplasser. De påpeker at gode kart og forklaringer vil øke situasjonsforståelsen og flysikkerheten.