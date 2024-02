«Vi tar nå kontakt med ungdommer som har vært innlagt hos oss i den perioden. Vårt ønske er å kartlegge om noen av dere opplevde ubehagelig eller grenseoverskridende atferd fra en av våre ansatte i den tiden du var innlagt», heter det i et brev sykehuset har sendt ut, ifølge Stavanger Aftenblad.

Bakgrunnen er dommen mot en 37 år gammel mann, som i oktober ble dømt til fire år og ni måneders fengsel for å ha misbrukt stillingen sin som sykepleier for å skaffe seg seksuell omgang med to pasienter på innlagt på barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) ved SUS.

Klinikksjef for psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Lars Conrad Moe, sier til avisa at brevet er sendt til cirka 120 pasienter.

– Saken er såpass alvorlig at vi først og fremst ønsker å forsikre oss om at det ikke er flere ofre. I og med at vi ikke oppdaget disse forholdene mens mannen jobbet hos oss, er det viktig at vi tar ansvar og viser omsorg for pasientene våre nå som vi har blitt bedre kjent med detaljene i saken, sier han.