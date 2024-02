Det ble besluttet på et gruppemøte i Senterpartiets stortingsgruppe onsdag.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på et viktig felt med mange viktige, men også krevende, saker innenfor justisfeltet, sier Borch i en kommentar til NTB.

Borch gikk av som statsråd 19. januar etter at det ble avslørt at hennes egen masteroppgave inneholdt tekster fra andres oppgaver. Borch kalte inn til en pressekonferanse hvor hun erkjente feil og kunngjorde at hun trakk seg.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har i etterkant av dette uttalt ved flere anledninger at Borch kan gjøre comeback i regjering på et senere tidspunkt.