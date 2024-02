Barneombud Inga Bejer Engh sier til NRK at hun ikke utelukkende vil støtte at mobilen må ut av klasserommet.

– Det er viktig at vi ikke går helt over fra én grøft til en annen når det gjelder mobilbruk. Mobilen er en del av barn og unges hverdag, og vi må sørge for at elevene får god digital kompetanse, sier Engh til kanalen.

Engh peker på at det er viktig å lytte til hva elevene selv sier, og at man må gi elevene høyere grad av påvirkningskraft jo eldre de er.

Anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet gjelder fra og med i dag. Her anbefales det mobilfrie skoletimer og friminutt på hele grunnskolen. Det gjelder også i skoletimene på de videregående skolene.

Anbefalingen har møtt blandede reaksjoner.