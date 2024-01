Dyrevernere reagerer sterkt ettersom temperaturen i området er nærmere 40 grader.

– Dyrenes skjebne viser at eksporten av levende dyr er «råttent inn til beinet», sier Josh Wilson, som sitter i byrådet i Fremantle sørvest i Australia, der skipet ble lastet.

Sauene og kyrne kan eventuelt føres tilbake Australia, men der må de tilbringe en måned i karantene. Alternativet er å sende dem på en månedslang reise rundt Afrikas sørspiss, opplyser australske myndigheter.

Frykter angrep

Fartøyet forlot Australia 5. januar med kurs for Israel, men snudde i midten av januar fordi skipet risikerer å bli utsatt for angrep fra Houthi-militsen i Jemen.

Militsen har siden oktober angrepet en rekke handelsskip og krigsskip i områdene rundt Rødehavet som en reaksjon på Israels krigføring på Gazastripen.

Bak eksporten står det israelske selskapet Bassem Dabbah, som har bedt den australske regjeringen om tillatelse til å laste mer fôr og veterinærprodukter for å kunne seile rundt Afrika.

Selskapet har ikke vært tilgjengelig for en kommentar, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Lover forbud

Australias regjering har lovet å forby eksport av levende dyr i løpet av de neste årene, men forslaget blir møtt med hard motstand fra bondeorganisasjoner som sier at arbeidsplasser og lokalsamfunn kommer til å bli rasert.

New Zealand innførte forbud mot eksport av levende dyr etter at et skip med over 5800 kyr sank i kraftig uvær i 2020. Flere sjøfolk mistet livet, og mange dyr ble liggende flytende i sjøen.