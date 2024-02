Det er en økning på 14 prosent i omsetningen sammenlignet med fjerde kvartal året før. På forhånd hadde analytikerne forventet en omsetning på 166 milliarder dollar.

Driftsresultatet endte på 13,2 milliarder dollar mot ventede 10,49 milliarder dollar.

Selskapet begrunner de gode resultatene med en rekordbra julesesong.

– Dette fjerdekvartalet slo alle rekorder for juleshoppingsesongen og markerte avslutningen på et sterkt 2023 for Amazon, sier sjef Andy Jassy i en pressemelding.