Det opplyser Viaplay i Norge til NTB. Ifølge administrerende direktør Kenneth Andresen trenger ikke norske abonnenter av Premier League og annen sport på Viaplay å være bekymret for høyere pris.

– Viaplay har ikke planer om å øke prisen på sportspakken på nåværende tidspunkt, ei heller svekke sportstilbudet, sier Andresen.

– Tvert imot, den foreslåtte rekapitaliseringen av virksomheten er en nødvendig del av å tilbakestille konsernet for en mye mer bærekraftig framtid, der vår oppmerksomhet og våre ressurser er fokusert på de markedene, deriblant Norge, der Viaplay kan konkurrere på lang sikt, og hvor produktene er relevante, populære og genererer sunn avkastning, utdyper han.

Røde tall

Fredag la Viaplay fram en kvartalsrapport som fortalte om et tap på over 700 millioner svenske kroner. TV- og strømmeselskapet varsler samtidig at det vil utstede aksjer for fire milliarder kroner for å få inn frisk kapital.

I tillegg vil selskapet reforhandle 14,6 milliarder i gjeld.

Viaplay-aksjen stupte 80 prosent bare de første minuttene etter at børsen i Stockholm åpnet fredag. Selskapet har vært gjennom et kriseår, og aksjen har falt nesten 98 prosent siden starten av juni.

I løpet av 2023 har Viaplay tapt 6,9 milliarder svenske kroner, ifølge E24.

Sender flere store idretter

Direktør Andresen varsler likevel at Viaplay skal fortsette sin satsing både på sport og generelt i det norske markedet.

– Viaplay skal fortsette å lage fantastisk innhold som underholder og engasjerer vårt publikum, og dagens forslag vil bidra til å realisere disse planene, sier han.

Viaplay kjøpte rettighetene til Premier League fra 2022/23-sesongen. TV- og strømmetjenesten har også blant annet verdenscup i vintersport, Formel 1 og golf i sitt sportstilbud.