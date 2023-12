Gulating lagmannsrett har på forhånd varslet at dommen mot Vassbakk (53) vil ta omtrent to timer å lese opp. Selve slutningen vil ikke bli lest opp før helt mot slutten.

Det er fagdommerne Jarle Golten Smørdal og Arild Oma som sammen med meddommerne har tatt stilling til hvorvidt Vassbakk skal dømmes i nok en instans.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om fengsel i 17 år for Vassbakk, det samme som i tingretten. Den tiltalte har helt siden han ble pågrepet høsten 2021 nektet for å ha noen befatning med drapet. I begge rettsrundene har Vassbakks forsvarere lagt ned påstand om full frifinnelse.

Påtalemyndigheten har kun ett bevis som kan knytte Vassbakk til Tengs – en del av DNA-et hans i en blodflekk på strømpebuksa som Tengs hadde på seg da hun ble drept på en avsidesliggende grusvei på Karmøy.

Tingretten var ikke i tvil

Tingretten kom til at funnet av DNA-sporet ikke kunne forklares hvis Vassbakk var uskyldig i drapet. Den mente derfor at det ikke forelå rimelig og fornuftig tvil om hele aktoratets totale beviskjede, og konkluderte dermed med at Vassbakk var den som drepte Birgitte Tengs natt til 6. mai 1995.

Forsvarerne til Vassbakk mener at det ikke kan fastslås med sikkerhet at genmaterialet stammer fra 53-åringen, eller hvordan det har kommet på strømpebuksa. Under rettssakene har de pekt på at de ørsmå DNA-mengdene det er snakk om, kan ha smittet over på strømpebuksa fra et sted hvor Vassbakk og Birgitte Tengs kan ha krysset hverandre.

Ikke tatt stilling til anke

Advokat Stian Bråstein sier til NTB at verken de eller klienten har lagt noen planer for å anke saken videre til Høyesterett dersom også lagmannsretten skulle ende med å ilegge Vassbakk en fellende dom.

- Det får vi ta hvis det blir aktuelt, sier Bråstein til NTB.

Vassbakk kollapset i retten da han februar ble kjent skyldig og dømt til 17 års fengsel i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Ifølge forsvareren kom reaksjonen som en konsekvens av at 53-åringen rett og slett ikke hadde tatt det inn over seg at han kunne bli dømt for drapet for 28 år siden.