Klimatoppmøtet i Dubai fortsetter

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) skal lede forhandlingene om utslippsreduksjoner under årets klimatoppmøte Cop28, som fortsetter i dag.

Nesten alle verdens land er med i forhandlingene. De dreier seg i stor grad om gjennomføringen av klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.

På åpningsdagen ble det enighet om hvordan et nytt klimafond for fattige land skal fungere. Norge har gitt et bidrag på 270 millioner.

SSB med hyttetall

Hvor mange hytter og fritidsboliger er solgt i 2023? Svaret kommer når Statistisk sentralbyrå (SSB) kommer med hyttetall klokka 8. Da kommer det også tall om boliger, butikker og bedrifter i sentrum og tettstedene, samt banktall for oktober.

Krigsforbrytersak behandles i Nederland

En domstol i Nederland behandler en sak der flere menneskerettsorganisasjoner anklager den nederlandske staten for krigsforbrytelser for å ha solgt deler til F-35-fly til Israel.

Cubas president til Iran

Cubas president Miguel Díaz-Canel besøker Iran mandag og tirsdag der han møter landets politiske ledelse.

Frankrike i aksjon i håndball-VM

Medaljekandidat Frankrike er blant lagene som skal spille gruppekamp i håndball-VM, som arrangeres i Norge, Sverige og Danmark.

Frankrike spiller mot Slovenia i Stavanger klokka 21. Angola og Island møtes i den andre kampen i gruppe D. Ellers spilles Kamerun – Paraguay og Montenegro – Ungarn i Helsingborg, mens Japan – Iran og Tyskland – Polen spilles i Herning og Argentina – Kongo-Brazzaville og Nederland – Tsjekkia i Frederikshavn.