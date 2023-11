Det har vært diskusjoner rundt hvilke priser som skal ligge til grunn for lakseskatten. Det nye prisrådet skal sette bindende priser fra 1. juli neste år.

– Akkurat som Petroleumsprisrådet, mener jeg at prisrådet for havbruk vil være en god ordning både for selskapene og for fellesskapet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Prisen som blir satt skal redusere muligheten for skattemotiverte tilpasninger av prisen, og dermed gi rett skatt, skriver regjeringen i en pressemelding.

Det er en overgangsordning fram til 1. juli. Da skal selskapene selv fastsette markedsprisen som avgjør hvor stor lakseskatten blir.