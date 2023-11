– Per nå fremstår ulykken som et uhell ved at barnet har snublet ut i veien og deretter blitt påkjørt av bussen, skriver Oslo-politiet på X/Twitter.

Skadeomfanget er uvisst, men det fremstår fortsatt sånn at barnet ikke er alvorlig skadd, ifølge politiet.

Barnet ivaretas av helse. Politiet opplyser at de oppretter sak på forholdet.

Politiet meldte om hendelsen klokka 20.34.