De to miljøorganisasjonene mener staten har brutt loven ved å godkjenne planene for utbygging og drift av de nye oljefeltene Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil i Nordsjøen.

Frode Pleym fra Greenpeace Norge og lederen i Natur og Ungdom, Gina Gylver, hadde invitert til pressemøte utenfor tinghuset før saken startet tirsdag.

Har ikke noe valg

– Vi vil helst slippe å møte staten i retten nok en gang. Men vi har ikke noe annet valg når regjeringen trosser Høyesterett ved å åpne for oljefelt uten å vurdere klimakonsekvensene. Vi har en sterk sak og vitenskapen på vår side, så vi er optimistiske til at vi vil vinne dette, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

De mener godkjenningene bryter med krav fra Høyesterett fra sist de saksøkte staten. Miljøorganisasjonene har også bedt om en midlertidig forføyning, noe som betyr at utbyggingen skal settes på pause fram til saken er endelig avklart i rettsvesenet.

Plikt til å nekte

Olje- og energidepartementet mener godkjenningene ikke strider med Grunnloven.

– Samtidig er det miljøorganisasjonenes rett å prøve dette for retten. Regjeringen har gjort et grundig arbeid for å følge opp Høyesteretts dom, sa daværende statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til NTB da det nye søksmålet ble kjent i juni.

Ifølge miljøorganisasjonene brakte dommen med seg gjennomslag for at staten ikke bare har rett, men også plikt til å nekte nye oljefelt av hensyn til klima og miljø, samt at staten plikter å utrede de globale klimavirkningene av nye oljefelt før disse godkjennes. De bygger sin tolkning på en utredning fra Norges institusjon for menneskerettigheter.

Saken skal etter planen vare fram til onsdag 6. desember.