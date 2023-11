I 2025 skal alle land melde inn forsterkede klimamål under Parisavtalen for perioden etter 2030.

I en ny rapport bestilt av Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet vurdert både ambisjonsnivå og mulige innretninger av målet som skal meldes inn til FN.

De anbefaler at Norge bør ha som mål å redusere utslipp av klimagasser i 2035 tilsvarende minst 80 prosent av nasjonale utslipp i 1990.

– Parisavtalen er tydelige på at industrialiserte land må gå foran, og vi mener at målet må være i størrelsesorden 80 prosent kutt i 2035 for at det skal kunne kan anses som en rettferdig andel av globale reduksjoner, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Ambisiøse mål

Miljødirektoratet mener også at Norges ambisjonsnivå bør ta utgangspunkt i det laveste temperaturnivået i Parisavtalen – å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

– Klimaendringene vi ser rundt oss med varmerekorder og ekstremvær, understreker at vi må forsterke innsatsen for å nå Parisavtalens mål om å begrense temperaturøkningen nærmest mulig 1,5 grader. Ifølge Parisavtalen skal landene levere inn nye og mer ambisiøse klimamål hvert femte år. Neste gang vil være i 2025, og Norge vil da melde inn sitt nye klimamål som skal gjelde etter 2030, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Videre sier han:

– Denne jobben har vi startet. Vi skal gjøre en grundig og skikkelig jobb hvor vi involverer både offentligheten og Stortinget. Rapporten fra Miljødirektoratet blir en av flere kilder vi skal ta hensyn til når vi fastsetter det nye klimamålet, sier han.

Stortingsrepresentant for MDG, Une Bastholm, mener klima- og miljøministeren må pakke kofferten til klimatoppmøtet med selvinnsikt.

– Dette viser at Norges inneværende klimamål er alt for svakt. Norge har alle forutsetninger for å kutte enda mer utslipp og for å ta den største jobben hjemme i stedet for å kjøpe seg til målet, slik MDG også foreslår, sier hun til NTB.

Samarbeid med EU

Miljødirektoratets rapport viser også til EUs vitenskapelige klimaråd, som beskriver hva som bør være EUs rettferdige bidrag.

– Det er viktig at alle land tar ansvar for egne utslipp. Norge har ikke tidligere meldt inn et mål som sier noe om hvor store deler av utslippskuttene som skal tas hjemme uten å kjøpe utslippsreduksjoner i andre land. Et slikt mål vil gi klare styringssignaler, bidra til nødvendig omstilling og er mulig å oppnå, påpeker Ellen Hambro.

Siden 1990 er Norges klimautslipp redusert med under fem prosent. Miljødirektoratet mener det vil være svært krevende å redusere de nasjonale utslippene med 80 prosent innen 2035, deres analyser anslår dog at en reduksjon på 60 prosent er realistisk.

For å nå Norges overordnede mål om 80 prosent reduksjon, må deler av målet oppfylles i samarbeid med andre land. Miljødirektoratet anbefaler derfor et videre samarbeid med EU.

De mener det er viktig med et 2035-mål som spesifiserer hvor mye av utslippsreduksjonene som skal tas nasjonalt. Altså et overordnet 80-prosent mål og et eget nasjonalt delmål for utslippsreduksjoner.