Stadig oftere møtes kundene av tomme egghyller. Og folk må være forberedt på hel- og halvtomme egghyller de neste ukene, ja kanskje helt frem til påske, skriver E24/Aftenposten.

Tirsdag sendte Nortura, som har ansvaret for eggmarkedet i Norge, et brev til Landbruksdepartementet. Der ber de om tollnedsettelse for heleggmasse, det vil si knuste egg, uten skall. De knuste eggene brukes i industrien, blant annet av salatprodusenter, til kakemikser og andre ting som inneholder egg.

– Vi er i ferd med å løse forsyningssituasjonen til dagligvare gradvis fra siste halvdel av februar, sier konserndirektør Kjell S. Rakkenes i Nortura til avisen,

– Nå ber vi om ytterligere administrativ tollnedsettelse på heleggmasse. Vi håper dette vil gjøre det enklere for industrien å importere denne innsatsfaktoren selv, sier Rakkenes.

Hvis det blir lavere toll, kan flere av eggene som produseres i Norge, sendes ut i butikk. Men når det igjen er fullt i butikkhyllene, det kan ikke Norturadirektøren si.