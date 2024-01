Det forteller ordfører Tove Nyhus (Frp) til NRK. Kommunen har allerede bestemt at Ingeborgrud kirke vil holde åpent også onsdag.

– Vi tror det tar litt tid før folk tar den forferdelige hendelsen innover seg, sånn at behovet for åpen kirke er vel så stort i dag, sier Nyhus.

Hun var selv til stede i kirken tirsdag og synes det var godt å se at folk ville samles og ta vare på hverandre.

Kommunen har i tillegg styrket beredskapen med ekstra helsesykepleier i skole og barnehage.

To kvinner og et barn ble funnet drept i et hus i Nes på Romerike tirsdag ettermiddag. En godt voksen mann er den antatte gjerningsmannen, opplyser politiet.

Et av ofrene var ansatt i Øst politidistrikt. Mange ansatte i etaten var tirsdag sterkt preget over tapet av en kollega, og etterforskningen er derfor overført til Oslo politidistrikt.

Onsdag opplyser politiet i en pressemelding at det kommer en oppdatering om saken i løpet av formiddagen.