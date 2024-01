Amerikanske luftfartsmyndigheter beordret sjekk av flytypen etter en hendelse 5. januar. Et Max 9-fly fra Alaska Airlines mistet da et panel i skroget mens det var i lufta, noe som førte til at kabinen mistet trykket.

Flyet måtte nødlande, men ingen ble alvorlig skadd i hendelsen.

USAs luftfartstilsyn FAA godkjente onsdag et inspeksjonsprogram som åpnet for at Boeing 737 Max 9-flyene kunne komme på vingene igjen. Alaska Airlines gjenopptok flygningene fredag, og lørdag gjorde United Airlines det samme.