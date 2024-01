Juryen trekker fram at skolen har inkludert hele lokalmiljøet og bydelen i arbeidet.

– Stigeråsen er en viktig og synlig aktør i nærmiljøet. Juryen bemerker at hele lokalsamfunnet påvirkes av skolens arbeid for å forhindre utenforskap og rasisme. Blant annet har Stigeråsen etablert samarbeid med lokale idrettslag og Skien kulturskole for å bedre integreringsarbeid og skape gode møteplasser, skriver de i begrunnelsen.

Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen, som ble drept på Holmlia i 2001, og deles hvert år ut til en skole som arbeider godt mot rasisme og diskriminering.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) overrekker prisen til skolen tirsdag 30. januar.