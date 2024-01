Deep Sea Vision (DSV) sier i en pressemelding at de har funnet flyet i et område av Stillehavet der som er «uberørt av kjente vrak». Bilder tatt på havbunnen vest for stedet der Amelia Earhart planla å lande, gjenspeiler «den unike doble halen og størrelsen» på flyet hennes, opplyser selskapet.

Earhart og navigatør Fred Noonan forsvant på en 4000 kilometer lang flytur fra Papua Ny-Guinea til avsidesliggende Howland Island i juli 1937. Turen var en av de siste etappene i et forsøk på fly jorden rundt. Det endelige målet var Oakland i California.

I de påfølgende årene har skjebnen til Earhart og Noonan vært et mysterium, og det har vært mange teorier om hva som skjedde – og hvor. I 2014 sa en gruppe at en vrakdel funnet i 1991 kom fra Earharts fly, en Lockheed 10- E Electra. I 2018 mente en antropologiprofessor at skjelettdeler funnet på øya Nikumaroro i 1940 stammet fra den 37 år gamle piloten.

DSV sier de har gjort sitt funn på bakgrunn av den såkalte datolinje-teorien fra 2010. Den går ut på at Noonan glemte å justere datoen tilbake én dag da han slo opp tabellene han brukte til å navigere etter stjernene. Det ville ha ført til en feilberegning og sendt dem rundt ti mil vest for der de egentlig skulle lande.