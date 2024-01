– Det er på Vestlandet at snøværet blir en utfordring i morgen. Det blir kraftige byger gjennom kvelden, natten og morgentimene, sier meteorolog Julie Solsvik Vågane ved Meteorologisk institutt til NTB.

Meteorologene har sendt ut oransje farevarsel for landsdelen fram til klokka 16 fredag og varslet opp mot 40 centimeter snø enkelte steder.

I tillegg kan folk på Vestlandet vente seg en god del vind fra sørvest på starten av dagen.

Snøskredfare

– Det gjelder fra Rogaland og helt opp til Møre og Romsdal. Det vil gi en del snøfokk, og utsatte steder på kysten vil det bli sterk kuling, fortsetter Vågane.

Vestlandet hadde også mye snø tirsdag. I Hardanger er det derfor sendt ut oransje farevarsel for snøskred på grunn av mye snø i terrenget og kraftig vind. Varslet gjelder for Folgefonn og deler av Sørfjorden og Røldal.

– Utover dagen roer det seg heldigvis med både vind og byger, sier meteorologen.

Regn og glatte veier

Langt lystigere er værmeldingen for Sør- og Østlandet. Som torsdag titter faktisk sola fram flere steder der fredag.

– Det kan blir litt snø i indre strøk av Buskerud, men ellers er det ingen snøbyger å spore på Østlandet, sier Vågane.

Men gleden blir kortvarig. Allerede lørdag endrer været seg igjen på Østlandet.

– Det tar seg opp i helga når landsdelen treffes av et lavtrykk fra sørvest. Det vil først gi en del snø, før det går over i regn. Det betyr at det blir glatte veier på Østlandet, særlig fra lørdag og over helgen.