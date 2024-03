Etter pensjonsforliket forrige uke har LO kommet med flere krav om endringer og tilpasninger i arbeidslivet.

De mener det må gjøres flere endringer før pensjonsalderen kan justeres til 72 år. Det bekymrer Akademikerne-leder Lise Lyngsnes Randeberg.

– LOs utspill gjør oss bekymret for at de vil motarbeide og forsinke at statsansatte får bedre rettigheter. Å heve stillingsvernet i staten vil gi ansatte vern mot å miste jobben når de blir 70 år. Det er i dag grensen for når staten kan si opp sine ansatte uten annen grunn. Mange ønsker å jobbe lenger, sier Lyngsnes Randeberg.

Et av LOs forslag er blant annet å forsterke retten til større fleksibilitet i arbeidet.

Akademikerne-lederen frykter at for mange krav kan gå utover stillingsvernet. Hun sier det er helt nødvendig å heve vernet til 72 år.

– Det er i dag et skrikende behov for arbeidskraft, samtidig er det mange motiverte arbeidstakere i staten som vil jobbe lenger. Det må de få lov til.