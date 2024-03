Melanie McQuiddy mener brannen nordøst for byen Amarillo startet da en av Xcels master, som ifølge henne var i dårlig stand, kollapset. Hun mener også at selskapet har unnlatt å inspisere og reparere mastene.

Xcel kommer til å måtte betale for alle skadene brannen har forårsaket, sier McQuiddys advokat, Mikal Watts.

Søksmålet gjelder også Osmose Utilities Services, som har jobben med å inspisere mastene til Xcel.

Ingen har selskapene har svart på en henvendelse fra nyhetsbyrået Reuters om søksmålet.

Minst to personer er så langt døde som følge av den såkalte Smokehouse Creek-brannen. Ifølge lokale skogmyndigheter har den rammet et område på drøyt 4360 kvadratkilometer. Det er noe mer enn Østfold fylke eller omtrent et tolv ganger så stort areal som Mjøsa.