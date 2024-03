Nylig vedtok MDGs sentralstyre at partiet ved 2025-valget skal være like åpne for å støtte høyresiden som venstresiden, og at det ikke vil peke på noen av sidene i forkant. Partiets største fylkeslag er ikke enig, skriver Klassekampen.

Under helgens årsmøte vedtok Oslo MDG at de mener partiet skal snakke med venstresiden først. Forslaget om at MDG etter valget «først vil innlede samtaler med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti» ble vedtatt med 82 mot 15 stemmer.

Nå skal saken diskuteres på MDGs landsstyremøte om to uker.

Sigrid Heiberg, leder i Oslo MDG, sier at poenget med å peke på en side før valget, er å være mest mulig tydelig og ærlig overfor velgerne.