– Vi må forsøke så godt vi kan å belyse saken uten hans forklaring, sier statsadvokat Sturla Henriksbø under et pressetreff i Oslo tingrett tirsdag formiddag.

Pressetreffet skjedde før rettssaken der Matapour står tiltalt etter at han åpnet ild i Oslo sentrum 25. juni 2022, starter. To personer mistet livet og ni andre ble skuddskadd i angrepet.

Retten skal høre flere fornærmede de første ukene, før Matapour selv skal få muligheten til å forklare seg. Det kommer imidlertid neppe til å skje. Matapours forsvarer, advokat Marius Dietrichson, har tidligere uttalt til NTB at han vil formidle den tiltaltes standpunkt om at han ikke ønsker å forklare seg til retten.

Spørsmål om tilregnelighet

Særlig spørsmålet om tilregnelighet vil være vanskeligere når den tiltalte ikke forklarer seg, ifølge statsadvokat Henriksbø.

– Da må vi føre vitner fra hans nettverk og familie som kan bidra til å belyse det, sier han.

– Det er tre sakkyndige. To mener at han har en diagnose, mens én mener at han ikke har det. Det er viktig for oss å sørge for at retten har et godt grunnlag for å treffe riktig avgjørelse, sier statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås.

– Siden den tiltalte ikke selv forklarer seg vil bevisfølelsen rundt tilregnelighet bli ekstra bred, sier hun.

Grundig kartlegging

Hovedspørsmålene i rettssaken vil være om Matapour hadde terrorhensikt med angrepet.

– Gjennom etterforskningen har politiet gått grundig til verks med å kartlegge hans bevegelser i forkant. Det vil bli en del av bevisførselen, sier Henriksbø.