Det skriver Troms politidistrikt på X/Twitter.

– Pårørende er varslet. Fører av traktor, en mann i 50-årene, har status som siktet. Det er tatt midlertidig beslag i siktedes førerkort, skriver politiet.

De legger til at en kriminaltekniker fra politiet og mannskap fra ulykkesgruppa til Statens vegvesen fortsatt jobber på ulykkesstedet.

De involverte kjøretøyene vil bli sikret og undersøkt nærmere for å finne årsaken til ulykken.

Det var like før klokka 11.30 lørdag formiddag at politiet mottok melding om ulykken. Traktoren skal ha mistet hengeren, som da traff en personbil. Årsaken til at hengeren løsnet er fortsatt ikke kjent.