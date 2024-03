Det skjer etter at Brenna sendte et nytt brev til komiteen fredag kveld.

– Samtidig som det selvsagt er bra at informasjonen sendes over til oss, så er det krevende at det stadig dukker opp ny informasjon i Brenna-saken, sier Almeland til TV 2.

– Jeg tror flere av oss skulle likt å være ferdig med denne saken nå, men når det nå viser seg at departementet nok en gang må innrømme at ikke all informasjon var oversendt i tide, så må vi slik jeg ser det, forfølge saken videre, sier han videre.

Opplysningsplikten

Komiteen må undersøke om opplysningsplikten er brutt, sier Almeland.

Saken til arbeids- og inkluderingsministeren har to spor. Det første handlet om selve habilitetsbruddet. Den siste tiden seilte det også opp nye spørsmål om Brenna har informert Stortinget godt nok – altså om hun har overholdt opplysningsplikten i habilitetssaken.

Brenna fikk tirsdag kritikk av Stortinget for sin inhabilitet i forbindelse med utdeling av støtte til Raftostiftelsen, Wergelandsenteret og Utøya AS, samt utnevnelsen av en venn som styremedlem.

– Jeg burde vurdert habiliteten min tidligere, noe jeg har forklart komiteen og fått kritikk for i Stortinget, skriver Brenna i brevet fredag kveld.

– Stadig mer aktuelt

Også MDG og Frp har tatt til orde for nye undersøkelser, og fredag åpnet Høyres Peter Frølich, som leder kontrollkomiteen, for det samme.

– Det gjør det stadig mer aktuelt å undersøke om Brenna har oppfylt sin opplysningsplikt overfor Stortinget, sier Frølich til Dagens Næringsliv.