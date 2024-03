Støtten er en del av det europeiske Asap-programmet, som har som mål å øke ammunisjonsproduksjonen i Europa.

Staten stiller med 322 millioner kroner til Nammo, 200 millioner til Kongsberg Defence and Aerospace og 428 millioner til Chemring Nobel.

– Krigen i Ukraina har skapt en situasjon der det er behov for store mengder ammunisjon. Å øke kapasiteten i forsvarsindustrien er avgjørende for Ukraina, men også for å ivareta vår egen sikkerhet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Til sammen får de også en drøy milliard fra EU. Det innebærer at de tre selskapene fikk full uttelling for søknadene sine. Det viser at norsk forsvarsindustri produserer materiell som er avgjørende for både Ukraina og for våre allierte, ifølge forsvarsministeren.

– Full uttelling for de norske søknadene demonstrerer at norsk forsvarsindustri leverer produkter på høyt nivå, og at vi er konkurransedyktige i et internasjonalt marked, sier han.