I rapporten skriver de blant annet at skipet manglet redundans på grunn av at én av fire dieselgeneratorer var ute av drift, og derfor utsatte mannskap og passasjerer for økt risiko.

– Viking Sky oppfylte ikke gjeldende sikkerhetsstandarder og skulle derfor ikke ha forlatt Tromsø under de rådende omstendigheter, skriver kommisjonen.

Til sammen fremmer de 14 tilrådinger i forbindelse med grunnstøtingen.

Rapporten er sterkt forsinket, skriver NRK.

Cruiseskipet Viking Sky seilte fra Tromsø til Stavanger i mars 2019. På ettermiddagen 23. mars seilte de inn i en storm i Hustadvika mellom Kristiansund og Molde. Skipet fikk blackout, og var bare en skipslengde unna å gå på land.

– Med 1374 personer om bord hadde ulykken potensial til å bli en av de verste katastrofene til sjøs i moderne tid, skriver Havarikommisjonen.

470 personer ble evakuert med helikopter. Det tok 39 minutter å få liv i motorene igjen.

Årsaken til motorstansen var at det var for lavt oljenivå i alle dieselgeneratorenes smøreoljetanker, i kombinasjon med stamping og rulling i høy sjøgang, fastslår Havarikommisjonen.