– Det er i orden igjen, og det er kun noen mindre forsinkelser på mellom 10–15 minutter på tre-fire tog, sier pressevakt Øystein Stavdal Paulsen i Bane Nor til NTB i 9.15-tiden tirsdag.

Like før klokken 9 opplyste Bane Nor at det var innstillinger og forsinkelser på Gardermobanen som følge av at færre spor ble tatt i bruk. Dette er nå løst og togene går som normalt.

Togproblemene i 9-tiden skjer etter at det mandag var flere innstillinger og forsinkelser på strekningen mellom Lillestrøm og Oslo lufthavn som følge av signalfeil.