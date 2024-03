– Vi er tilfreds med tingrettens avgjørelse som bekrefter at saksøkernes ønske om mer kontroll over de saksøkte selskapenes eiendeler er i strid med hva som følger av deres eierskap, skriver Thomas Wilhelmsen i en epost til Dagens Næringsliv.

Fire kusiner og en tante av konsernsjefen gikk rettens vei for å få kontroll på sine verdier i familierederiet Wilhelmsen-gruppen. De har ifølge avisen verdier for over seks milliarder kroner i sine holdingselskaper, i tillegg til selve eierandelen.

Verdiene er imidlertid innelåst i Wilhelmsen-familiens investeringsselskap Toluma, hvor Thomas Wilhelmsen har full kontroll med a-aksjer.

Retten mener denne måten å organisere selskapene på er godt begrunnet.

– Slik retten ser det, er organiseringen, styringsmodellen og kontroll- og kapitalstrukturen lovlig etablert. Den etablerte strukturen fremstår også som saklig begrunnet, og har vist seg å være vellykket, heter det i domsslutningen

Dette er den tredje saken i rekken der rederiarvinger i Wilhelmsen-gruppen har gått rettens vei for å få kontroll over sine verdier.

Advokat Emanuel Feinberg, som representerer arvingene bak dette søksmålet, skriver til Dagens Næringsliv at klientene er skuffet over dommen.

– Basert på det vi har rukket å lese så langt, forventer vi en anke, skriver Feinberg.