– Det var sterke miljøfaglige hensyn som talte mot avgjørelsen om å gi økt utslippstillatelse til Chemring Nobel. Beslutningen ble tatt på bakgrunn av krigen i Ukraina og behovet for mer ammunisjon, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i en pressemelding.

– Vi har hele tiden vært tydelig på at den økte produksjonen skal skje innenfor så stramme grenser som mulig. Derfor ber vi nå Miljødirektoratet følge opp, sier han.

Femdobling

Sprengstoffprodusenten på Hurum i Akershus har fått tillatelse til å femdoble nitrogenutslippet i Oslofjorden fram til 1. januar 2028.

Økningen innebærer at grensen heves fra 41 til 200 tonn nitrogen og fra 78 til 120 tonn kjemisk oksygenforbruk.

Tillatelsen var basert på en trinnvis produksjonsøkning, der maksimalt produksjonsnivå og tilhørende utslipp først vil skje i 2027. Selskapet har samtidig vært pliktig til å redusere forurensing så langt det er mulig.

– Positivt

I et brev til Klima- og miljødepartementet 8. mars opplyste imidlertid bedriften om at nye teknologivalg knyttet til produksjonsøkningen har ført til at utslippene ville bli lavere enn det volumet de først søkte om og som tillatelsen er basert på.

Dette er bakgrunnen for at Klima- og miljødepartementet nå ber Miljødirektoratet om anbefaling til endret utslippstillatelse.

– Det har hele tiden vært et krav om at bedriften må redusere sine utslipp. Det er positivt at vi nå kan starte en prosess med å redusere utslippstillatelsen, sier Bjelland Eriksen.

Asker kommune sendte torsdag inn en klage på tillatelsen Klima- og miljødepartementets først hadde gitt sprengstoffprodusenten. Kommunen mener vedtaket er preget av hastearbeid og dårlig forankring, og at det truer arbeidet med å redde Oslofjorden.