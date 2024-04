Sandgotna skole hadde mandag sikkerhetstiltak da elevene kom til skolen. Det var på grunn av en trussel skrevet på en toalettvegg. Så viste det seg at også Olsvik skole hadde funnet skriverier om skoleskyting, der på en av skolens inngangsdører, melder Bergens Tidende.

– Vi jobber med å få identifisert dem som har gjort det. Det er for å få dem til å skjønne at sånt er veldig dumt. Det setter i gang et stort apparat og kan skremme opp folk unødig, sier sjef ved Bergen vest politistasjon, Hans Sigurd Morstøl.

Han utelukker ikke at samme person kan stå bak begge truslene.